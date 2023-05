Juventus, sarà la Cassazione a decidere la competenza territoriale

La Juventus sa che tanto del suo destino e del suo futuro si giocherà fuori dal campo e nei prossimi giorni. Si attendono comunicazioni ufficiali in merito all’inchiesta Prisma e quindi al caso plusvalenze. Nel mentre è arrivata al notizia, riportata da Sky Sport, presa dal Gup di Torino.

CASSAZIONE − La Juventus ancora non sa cosa ne sarà del suo futuro, ma nelle ultime ore stanno arrivando sempre più notizie (vedi articolo). Adesso, come riferito anche da Sky Sport, il Gup di Torino ha deciso di passare la palla alla Cassazione. Di fatto a quest’ultima spetterà, in merito al processo per l’inchiesta Prisma, la decisione sulla competenza territoriale. La Cassazione avrà perciò il potere di decidere se il processo continuerà a svolgersi a Torino, oppure se cambierà sede e se verrà spostato in una città tra Roma o Milano. In attesa di novità, la nuova udienza è stata fissata per il 26 ottobre. In quella data si saprà se il processo riprenderà o se verrà chiuso con l’invio degli atti a una nuova eventuale procura.