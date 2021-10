Juventus-Roma, decide Kean. Ma Orsato protagonista per l’ennesima volta

Juventus-Roma, sfida dell’ottavo turno di Serie A, si è giocata questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Il match è terminato sul punteggio di 1-0. Polemiche sull’arbitro Orsato.

DECISIONE CONTROVERSA – L’ottava giornata di Serie A presenta un’altra grande sfida dopo Lazio-Inter. A Torino va in scena Juventus-Roma. I bianconeri passano subito in vantaggio con Moise Kean di testa al 16′. Al 40′ l’episodio più discusso: l’arbitro Daniele Orsato fischia un calcio di rigore per la Roma mentre Tammy Abraham è in procinto di appoggiare la palla in rete, di fatto non concedendo la regola del vantaggio ai giallorossi. Dopo un check al VAR per un possibile fuorigioco, dal dischetto va Jordan Veretout che si fa neutralizzare il tiro da Wojciech Szczesny. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-0. Nella ripresa la squadra di José Mourinho spinge e prova a trovare il pareggio, ma i padroni di casa reggono. Al 71′ entra Alvaro Morata, totalmente recuperato in vista del match contro l’Inter. Tra le polemiche e il nervosismo generale, il punteggio non cambia più. Gli uomini di Massimiliano Allegri salgono a 14 punti, a 3 dai nerazzurri di Simone Inzaghi.