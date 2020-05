Juventus riparte come l’Inter. Cristiano Ronaldo in volo, poi isolamento

La Juventus non perde altro tempo e convoca tutti i suoi giocatori a Torino. Tra questi Cristiano Ronaldo, “costretto” a velocizzare l’iter di rientro in Italia attraverso un volo privato dopo la fuga in Portogallo

RIPRESA BIANCONERA – Così come l’Inter (vedi articolo), anche la Juventus è pronta a ripartire con allenamenti individuali. Per questo motivo la società bianconera ha richiamato repentinamente tutti i giocatori che erano all’estero, tra cui Cristiano Ronaldo, ancora in Portogallo. Tutti convocati a Torino, anche se rientreranno in date diverse. Una volta tornati alla base, è previsto l’isolamento per 14 giorni, periodo in cui non potranno svolgere allenamenti sul campo. Invece, quelli già presenti a Torino potranno iniziare gli allenamenti già in settimana. A riportarlo è “Sky Sport”. Proprio Cristiano Ronaldo, dopo le ultime notizie contrastanti, finalmente sembra in procinto di ripartire in direzione Italia. Come ripreso da “Tuttosport”, partenza prevista tra stasera e domani (a quanto pare è già in volo, ndr). Poi le due settimane di isolamento prima di potersi riunire al gruppo di Maurizio Sarri, che nei primi quindici giorni avrà a disposizione una rosa dimezzata.