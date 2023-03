Juventus, notizia importante prima dell’Inter: ufficiale data per il -15

La stagione della Juventus continua a giocarsi in campo – con le gare di questa sera contro il Friburgo e di domenica contro l’Inter, prima della sosta – e fuori. Proprio pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità della data in cui il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul ricorso, come riportato da Sky Sport.

DATA UFFICIALE – Per la Juventus è una settimana importantissima: prima la gara con il Friburgo in Europa League, poi il big match a San Siro contro l’Inter di domenica. In tutto questo arriva anche una notizia importante: il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti ufficializzato la data in cui arriverà il responso definitivo per la questione plusvalenze. Il 19 aprile alle 14.30 si saprà dunque se i bianconeri manterranno il -15 in classifica, o se i punti verranno restituiti.