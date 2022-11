Juventus, nota ufficiale: «Sanzioni sportive sarebbero infondate»

Continua a tenere banco la vicenda legata alla Juventus e alle accuse che muove la procura di Torino verso la società bianconera. Il club, attraverso un comunicato, ha espresso la sua versione dei fatti.

SANZIONI INFONDATE – In una lunga nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha rimandato al mittente le accuse rivolte negli ultimi giorni, dopo le dimissioni in blocco del Consiglio d’Amministrazione. Un passaggio del comunicato balza all’occhio: “Juventus confida che, proprio in ragione della ritenuta assenza di qualsivoglia alterazione dei bilanci contestati, le conclusioni delle autorità sportive (che già si sono espresse, con riguardo al tema plusvalenze, in senso favorevole a Juventus) non cambieranno: in assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata“. Insomma, l’ennesimo capitolo di una vicenda ben lungi dalla sua fine.