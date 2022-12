Juventus nel caos, la Relazione Finanziaria: ecco cosa rischia in Serie A e non solo

La Juventus sta attraversando un periodo sicuramente delicato e in attesa di sapere cosa succederà, la società è chiaramente esposta ad alcuni rischi. Così come riportato dalla Relazione Finanziaria al 30 giugno. Dalla possibilità di sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive da parte della UEFA “in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo” alla Superlega ma corre il rischio “nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee”. In caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa.

I RISCHI – La Relazione Finanziaria pubblicata sul sito ufficiale della Juventus (www.juventus.com sezione Club, Investitori) riporta – come ogni documento di questo genere -, tutti i potenziali rischi. Il club bianconero sottolinea che la società: “Rimane esposta a potenziali impatti negativi, anche significativi, sulla reputazione nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. La società è soggetta al rispetto dei regolamenti della Lega Serie A, della Figc, della UEFA e della FIFA. Tali norme e regolamenti coprono vari aspetti dell’attività, quali l’organizzazione delle competizioni, requisiti e limiti al tesseramento dei calciatori, nonché alcuni aspetti del loro rapporto di lavoro con le società calcistiche professionistiche, la gestione della Campagna Trasferimenti e la distribuzione dei proventi da diritti audiovisivi. La violazione o futuri eventuali cambiamenti di norme di legge, dei regolamenti della Lega Serie A, della Figc, della UEFA, della FIFA o di altri regolamenti ovvero improvvisi cambiamenti nell’attuale interpretazione della normativa vigente, possono incidere negativamente sull’attività della Società, sulle performance della Prima Squadra e sui risultati economici del Gruppo“. È fissata inoltre per il 21 dicembre l’udienza di camera di consiglio per discutere l’appello dei pubblici ministeri avverso all’ordinanza del Gip del Tribunale di Torino concernente la richiesta dei magistrati del sequestro preventivo nei confronti della Juventus di circa 437mila euro, in relazione al presunto reato di dichiarazione fiscale fraudolenta.

Fonte: juventus.com