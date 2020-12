Juventus-Napoli, oggi il Collegio di Garanzia dello Sport decide sul ricorso

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

Juventus-Napoli, non finisce qui. Dopo i primi due gradi di giudizio sportivo dove il Napoli è stato sanzionato con una sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione, oggi il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà sul ricorso.

RICORSO AZZURRO – Juventus-Napoli, oggi a partire dalle 14:30 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI inizierà la discussione in merito al ricorso presentato dal Napoli contro FIGC e Juventus in merito alla sentenza della gara non disputata lo scorso 4 ottobre (vedi QUI). Nei primi due gradi di giudizio sportivo il Napoli è stato sanzionato con una sconfitta per 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione in classifica. La discussione inizierà oggi alle 14:30 e sarà esaminato dal Collegio e, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, sarà presieduto dall’ex ministro Frattini. Aurelio De Laurentiis invece, avrebbe affiancato a Grassani – avvocato del club -, Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo. L’esito del Collegio di Garanzia dello Sport dovrebbe arrivare già in serata.