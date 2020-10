Juventus-Napoli, niente 3 a 0 a tavolino: la decisione del Giudice Sportivo

Allianz Stadium Juventus

Juventus-Napoli 3 a 0 a tavolino? No. Almeno per il momento. Il Giudice Sportivo infatti ha chiesto un supplemento d’indagine per quanto accaduto domenica scorsa con i partenopei non partiti per Torino

ATTESA – Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea nel suo comunicato ufficiale (QUI il responso su Stefano Sensi e Ciro Immobile) non ha omologato il risultato di Juventus-Napoli. La sfida di domenica sera rimane al momento sub iudice con un supplemento d’indagine richiesto. Nei prossimi giorni è attesa la decisione.