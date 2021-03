Juventus-Napoli, la Roma attacca: Â«Vantaggio ingiusto, Serie A irregolareÂ»

Juventus-Napoli, la Roma attacca: «Vantaggio ingiusto, Serie A irregolare»

Juventus-Napoli è la partita che sta caratterizzando e condizionando la Serie A 2020/21, senza che si sia ancora giocata. Come ripreso da “Sky Sport”, la Roma ha reagito ufficialmente alla decisione che sfavorirebbe i giallorossi nel calendario del campionato italiano

CALENDARIO FALSATO – La Roma, come ovvio che sia e come anticipato in mattinata (vedi editoriale), reagisce ufficialmente dopo l’ennesimo rinvio di Juventus-Napoli e lo fa presentando un esposto alla Lega Serie A, colpevole di aver avallato la decisione dei due club. Nel lungo documento consegnato si legge la dura presa di posizione della società giallorossa, che termina con una vero e proprio aut aut. Di seguito un estratto dell’esposto della Roma: “Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della Vostra disposizione di rinvio in deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrato la scrivente società la successiva domenica 21 marzo. […] Tutte queste informazioni vi erano ovviamente note già prima della decisione di spostare la partita, che in assenza di chiare motivazioni sportive, appare essere stata assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio alla SSC Napoli a discapito della AS Roma con evidente condizionamento del regolare esito del campionato. In mancanza di riscontro, da parte Vostra, in merito anche a una soltanto delle richieste di cui sopra, la violazione del menzionato Articolo 29 risulterebbe pertanto evidente. […] In via subordinata, stante la prossimità con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar-Roma, che si terrà il data 18.03.201, formuliamo sin d’ora formale richiesta di posticipazione a data da destinarsi di Roma-Napoli”.