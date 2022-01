Juventus-Napoli, ci sono i tre non utilizzabili nei partenopei

L’Inter, come noto, quest’oggi non è scesa in campo contro il Bologna perché la squadra rossoblu è stata bloccata dall’Ausl. Stasera chiude la giornata Juventus-Napoli alle 20:45 con i partenopei che in campo mandano i tre giocatori non utilizzabili.

IL CASO – Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Juvenuts-Napoli, big match che chiuderà la giornata dell’Epifania di Serie A. Nei partenopei ci sono Lobotka, Rrahmani e Zielinski, tre giocatori che non potrebbero, stando a quanto afferma l’Asl di Torino, essere in campo. Questo perché i tre sono stati in contatto con dei positivi e dunque dovrebbero svolgere la quarantena. Insomma, se la Serie A è nel caos, speriamo che il protocollo ultimo riesca a fornire chiarezza (vedi articolo). Le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, rrahmani, Juan Jesus, Ghiulam, Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.