Juventus-Napoli, atteso in pochi giorni il ricorso di De Laurentiis al CONI

Condividi questo articolo

Aurelio De Laurentiis Napoli

Una vicenda ancora lontana dalla parola fine e che, come il caos tamponi della Lazio, sta gettando un cono d’ombra sulle procedure di gestione della pandemia tra le squadre di Serie A. De Laurentiis prepara l’ennesima contromossa per ribaltare il risultato di Juventus-Napoli

NESSUNA RESA – Juventus-Napoli continua a far parlare di sé, dopo l’eloquente sentenza della Corte d’Appello della Figc, che ha confermato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e riconosciuto l’atteggiamento deprecabile degli azzurri. Aurelio De Laurentiis, numero dei partenopei, è già al lavoro per presentare il ricorso all’ultimo grado della giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia del CONI. Nello specifico, De Laurentiis vorrebbe affrettare i tempi (ha 30 giorni di tempo dal giorno della sentenza della Corte d’Appello) per evitare che il contenzioso vada troppo per le lunghe. Il Collegio di Garanzia, infatti, ha venti giorni per fissare l’udienza dopo la presentazione del ricorso da parte del Napoli.