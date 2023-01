Juventus, motivazioni della sentenza per caso plusvalenze: «Illecito grave, ripetuto e prolungato!»

Inchiesta plusvalenze, sono state pubblicate sul sito ufficiale della FIGC in questi minuti le motivazioni della penalizzazione in classifica (-15) per la Juventus.

LE MOTIVAZIONI – Lo scorso 20 gennaio la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, accogliendo in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Ecco le motivazioni per la seguente decisione: “La Juventus ha commesso un illecito grave, ripetuto e prolungato. I nuovi atti provano l’intenzionalità della Juventus. Intercettazioni inequivoche ed evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”.

Fonte: figc.it