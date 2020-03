Juventus-Milan come l’Inter? Si cambia, verso le porte...

Juventus-Milan come l’Inter? Si cambia, verso le porte chiuse?

Juventus-Milan di mercoledì, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sembra essere orientata verso le porte chiuse: nuova girandola come quella per Juventus-Inter?

Non si vede una schiarita nell’incertezza che ha colpito il calcio italiano insieme all’emergenza Coronavirus che riguarda tutto il Paese. Dopo il caos scatenato per Juventus-Inter di campionato, prevista per ieri sera ma rinviata dopo la decisione di disputarla a porte chiuse, colpita anche Juventus-Milan di mercoledì, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’intenzione era di disputarla a porte aperte senza i residenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma secondo goal.com si va verso la soluzione delle porte chiuse.

