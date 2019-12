Juventus-Lazio 1-3, Inzaghi batte Sarri e conquista la Supercoppa Italiana

Juventus-Lazio termina con il risultato di 1-2 a favore dei biancocelesti che vincono la 32esima edizione della Supercoppa italiana, che si è giocata allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita.

SUPERCOPPA ITALIANA – Juventus-Lazio in Arabia Saudita si giocano la trentaduesima edizione della Supercoppa italiana, denominata “Coca-cola Supercup” per motivi di sponsorizzazione. La Lazio comincia meglio la partita trovando facilmente il tiro soprattutto con Luis Alberto, che alla terza occasione trova anche la via del gol con la difesa bianconera che si fa trovare impreparata al 16′. Quasi al termine del primo tempo però la Juventus trova il pareggio con Paulo Dybala. Nel secondo tempo la Juventus entra in campo con un atteggiamento diverso, ma non basta agli uomini allenati da Maurizio Sarri per trovare la via del gol, tutt’altro: Correa vede Lazzari dalla destra, punta l’uomo e crossa con il sinistro, Parolo allunga di testa trovando all’interno dell’area Lulic solo, non può fare niente Szczesny. Al 90′ Juventus tutta in avanti, biancocelesti in contropiede conquistano una punizione dal limite e fallo da rosso per Rodrigo Bentancur. Sul calcio di punizione il giovane Danilo Cataldi, ammonito qualche istante prima, trova una pennellata a giro sotto l’incrocio per l’1-3 finale.