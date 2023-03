Juventus, ‘Inchiesta Prisma’: udienza rinviata a maggio. Il motivo

Oggi giornata importante per la Juventus in merito all’Inchiesta Prisma sul falso in bilancio. Il giudice ha rinviato l’udienza preliminare al 10 maggio per ulteriori valutazioni

UDIENZA SPOSTATA − Oggi era prevista l’udienza per l’Inchiesta Prisma, ossia il processo verso i dirigenti della Juventus per le irregolarità sul bilancio. La decisione del Gup Marco Picco, dopo il deposito delle richieste delle parti civili, è stata quella di spostare il tutto al 10 maggio. Dalla difesa bianconera verrà messa in discussione, come riferisce Sky Sport, la questione della competenza territoriale. I legali bianconeri chiedono infatti lo spostamento della sede dell’eventuale processo per competenza territoriale poiché l’ipotesi di reato di manipolazione di mercato si sarebbe consumato a Milano dove ha sede la borsa o a Roma dove ci sono i server della borsa, essendo la Juventus una società quotata.