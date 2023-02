Juventus, si allarga l’inchiesta Prisma! Altre città e club coinvolti

Si allarga ulteriormente l’inchiesta Prisma legata ai conti della Juventus. Come riporta Sport Mediaset, la Procura di Torino ha chiesto ad altre sei città di indagare su altrettanti club sospettati di collaborazione con i bianconeri in alcune operazioni di mercato sotto inchiesta

NUOVI SVILUPPI – Si allarga in sei città italiane l’inchiesta Prisma, legata ai conti della Juventus. La Procura di Torino ha preso questa decisione per ragioni di competenza territoriale legata ai rapporti della società bianconera con altre squadre coinvolte nelle operazioni di mercato su cui si indaga. Dal momento che la Procura di Torino non può indagare i club coinvolti, saranno ora le procure competenti a doverlo fare dopo questa richiesta.