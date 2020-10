Juventus, guai in vista per Cristiano Ronaldo e...

Juventus, guai in vista per Cristiano Ronaldo e altri 6: Procura apre fascicolo per violazione

La Juventus nelle ultime settimane non si sta di certo limitando alle notizie di “campo”. Come ripreso dall’Agenzia “ANSA”, la Procura di Torino ha deciso di indagare a fondo sulla “fuga” di Cristiano Ronaldo e compagni dopo le due positività in casa bianconera

QUARANTENA VIOLATA – Ancora guai e polemiche in casa Juventus. Anche se di entità minore rispetto agli ultimi casi. Dopo la segnalazione dell’ASL, la Procura di Torino ha deciso di aprire un fascicolo, senza indagati e ipotesi di reato, sulla violazione dell’isolamento fiduciario che vede coinvolti sette giocatori bianconeri. I protagonisti in negativo di questa vicenda, come noto, sono Gianluigi Buffon, Merih Demiral, Danilo, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala e addirittura Cristiano Ronaldo. Ovvero i sette calciatori che hanno lasciato anzitempo il ritiro al “J Hotel” prima dell’esito del secondo tampone. Trattandosi di illecito amministrativo di competenza della Prefettura, i giocatori rischiano solo una multa di massimo 1.000 euro. Verrà approfondita la violazione dell’isolamento fiduciario dopo la positività al Covid-19 di due membri esterni alla squadra. Seguiranno aggiornamenti.