Juventus, scoppia la grana Allegri! Pronta una lunga battaglia legale

In casa Juventus scoppia la grana legata a Massimiliano Allegri: come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, arriva il licenziamento per giusta causa, che apre però a una lunga e tesa battaglia legale.

LICENZIAMENTO – Con un anno ancora di contratto e l’esonero ratificato poche settimane fa, scoppia ora la grana Massimiliano Allegri in casa Juventus. E, ancora una volta, si andrà per tribunali. Tutto nasce dagli episodi del post finale di Coppa Italia, con i comportamenti giudicati decisamente sopra le righe da parte del tecnico che portarono proprio alla decisione di sostituirlo con Paolo Montero per le ultime gare. E, oggi, la Juventus stessa ha ratificato il licenziamento per giusta causa all’ex tecnico. Il che porterà a scatenarsi una vera e propria battaglia legale fra le parti e i rispettivi team di legali.

Juventus e Allegri, si va in tribunale: lunga battaglia

BATTAGLIA LEGALE – Il licenziamento per giusta causa porta ora a una lunga battaglia legale tra la Juventus e Massimiliano Allegri, che presenterà il ricorso al tribunale del lavoro. Ma non solo. Sarà un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi, perché il tecnico non si accontenterà di quanto i bianconeri devono corrispondergli in base all’ultimo anno di contratto, ma chiederà anche ulteriori danni di immagine. Si prospetta, dunque, un lungo percorso fatto di sentenze e tribunali tra le due parti. Il finale di una storia, quella tra la Juventus e Allegri, che sembrava un idillio fino al suo ritorno a Torino. Una storia che finirà ufficialmente tra molto tempo, al termine di una lunga battaglia.