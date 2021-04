Juventus, 3 a festino sotto coprifuoco da McKennie: arrivano i Carabinieri

Ieri sera si è tenuta una festa nella villa del centrocampista della Juventus, Arthur McKennie, a cui hanno preso parte anche Paolo Dybala e Arthur Melo

FESTA – Come riportato da “Sky Sport”, ieri sera si è tenuta una festa nella villa di Weston McKennie. A questo party, in tutta evidenza in violazione delle norme anti Covid, hanno partecipato anche i compagni di squadra Paulo Dybala e Arthur Melo. In tutto una decina di persone nella casa del centrocampista statunitense della Juventus. Peccato per loro che questa festa è stata notata dal vicitato c e ha allertato i carabinieri. I militari hanno faticato a farsi aprire. Così per tutti i presenti è scattata l’inevitabile multa. Per i giocatori bianconeri, che saranno sottoposti ai controlli in vista del derby di sabato contro il Torino, sarebbe in arrivo anche una sanzione da parte della società torinese.