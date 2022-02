Juventus e Napoli, si ipotizza illecito amministrativo! Ecco cosa rischiano – SM

Sono undici i club di Serie A che rischiano il deferimento per il caso plusvalenze sospette (l’Inter non risulta tra queste), tra cui Juventus e Napoli (vedi articolo).

COSA RISCHIANO – Juventus, Napoli e altri nove club rischiano il deferimento per la vicenda plusvalenze sospette, con ben sessantadue operazioni finite nel mirino di Covisoc e Consob (solo 42 sono della Juventus). I club – secondo quanto riportato da Sportmediaset -, avranno quindici giorni di tempo per preparare le memorie difensive e decidere se farsi ascoltare. A questo punto verrà presa la decisione che consiste o in un rinvio a giudizio sportivo dinanzi al Tribunale federale o archiviazione. Per le due big del calcio italiano ipotizzato il semplice illecito amministrativo punibile con ammenda. Inoltre, l’avviso delle indagini riguarda anche la presunta violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva: in quel caso, si può arrivare anche alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Fonte: Sportmediaset