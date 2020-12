Juventus e Atalanta si annullano: 1-1! Ronaldo sbaglia un rigore

Cristiano Ronaldo Roma-Juventus

Remo Freuler risponde a Federico Chiesa. Juventus-Atalanta finisce 1-1 dopo 94′ di grandissima intensità e qualità. Pierluigi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo nel secondo tempo

PARI E PATTA – Il risultato di Juventus-Atalanta racconta ben poco di quello che le due squadre hanno espresso sul campo in circa 95 minuti di grande spettacolo. La gara è frizzante sin dai primi minuti. La Juventus trova il vantaggio con un super gol di Federico Chiesa, che raccoglie un appoggio di Rodrigo Bentancur e spara un siluro all’incrocio dei pali. L’Atalanta incassa il colpo ma non sta a guardare: ci provano sia Zapata che Ruslan Malinovskyi, ma in entrambe le occasioni è attento Szczesny. Nella ripresa, i bergamaschi trovano la rete del pari con Remo Freuler (57′), che si inventa una traiettoria magica alle spalle del portiere della Juventus.. Quattro minuti dopo, i bianconeri avrebbero la grande chance per portarsi sul 2-1, ma Cristiano Ronaldo spara su Gollini il rigore concesso per fallo su Federico Chiesa. La squadra di Gian Piero Gasperini riprende coraggio è torna vicina al gol con un colpo di testa di Romero: bravo Szczesny a dirgli di no con un colpo di reni. Nel finale le due squadre provano a trovare il guizzo vincente, ma le difese tengono bene. I bianconeri salgono così a 24 punti in classifica, agganciando l’Inter, mentre l’Atalanta raggiunge quota 18.