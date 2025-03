Juventus, domenica di shock! Thiago Motta, arriva l’esonero

L’esonero di Thiago Motta da allenatore della Juventus è quasi realtà. Mancano gli ultimi passi prima dell’annuncio ufficiale del club bianconero, che ha già scelto il sostituto.

ADDIO – Thiago Motta non ha nemmeno concluso la sua prima stagione da allenatore della Juventus. Sono mancati i risultati e, più di tutto, è venuta meno la fiducia nei confronti del lavoro dell’italo-brasiliano. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale per l’addio dell’ex Bologna, che quindi non avrà la possibilità di disputare la prossima partita in programma contro il Genoa. Già dal prossimo allenamento della squadra ci sarà il nuovo allenatore scelto dalla dirigenza.

Juventus, dopo Thiago Motta il ritorno al passato

NUOVO – La dirigenza ha optato per questo finale di stagione per un ritorno al passato. Il secondo di Andrea Pirlo ai tempi, ossia Igor Tudor, sarà presto il nuovo allenatore della Juventus. Matteo Moretto ha raccontato su X: «Tra oggi e domani il club bianconero conta di completare tutto l’iter burocratico per formalizzare definitivamente il cambio. L’allenatore croato è pronto per volare a Torino». Tudor firmerà un contratto fino alla fine della stagione sportiva con opzione di rinnovo in favore della società, che poi avrà il compito di programmare il futuro prossimo della Juventus.