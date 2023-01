Juventus costretta a svendere per sistemare i conti! In uscita Vlahovic e non solo

La situazione in casa Juventus potrebbe complicarsi ulteriormente dopo i -15 punti di penalizzazione in Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, da capire anche se i bianconeri riusciranno a giocare la prossima UEFA Champions League. In caso contrario, potrebbero essere costretti a cedere diversi big presenti in formazione, a partire da Dusan Vlahovic e non solo.

BIG IN FUGA – Cessioni pesanti in vista per la Juventus, soprattutto qualora dovessero arrivare nuove sanzioni per quanto riguarda il caso stipendi, plusvalenze fittizie o ancor peggio dalla UEFA. Soprattutto senza un’eventuale qualificazione in Champions League, la società potrebbe essere costretta a cedere diversi big presenti in rosa, e quello di Dusan Vlahovic potrebbe essere solo il primo. Sul giocatore, difatti, c’è il forte interesse del Barcellona che segue da vicino le vicende bianconere e sfida i club di Premier League per assicurarsi il giocatore serbo. Diversi giocatori potrebbero anche chiedere la cessione, considerando già gli addii certi di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, anche Federico Chiesa piace tanto alle big europee. La nave Juventus adesso rischia seriamente di affondare.

Fonte: Sportmediaset