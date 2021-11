La Juventus va con Dybala e Morata. Brutto 0-0 tra Verona e Cagliari

Salernitana-Juventus, quindicesima giornata di Serie A, si è giocata questa sera allo Stadio Arechi di Salerno. Il match si è concluso sul punteggio di 0-2 per i bianconeri di Allegri. Verona-Cagliari è invece terminata 0-0.

LEGNO DECISIVO – Dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, la Juventus affronta la Salernitana in trasferta nel quindicesimo turno del campionato di Serie A. Paulo Dybala al 21′ sblocca la sfida con un forte sinistro dal limite dell’area. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il pareggio con Luca Ranieri che colpisce in pieno il palo al 58′. Scampato il pericolo, arriva il raddoppio bianconero. Al 70′ Alvaro Morata da pochi passi infila il pallone alle spalle di Vid Belec. Dybala sbaglia un calcio di rigore al 94′ scivolando al momento della conclusione che finisce alta. La Juventus vince 0-2 e sale a 24 punti, mentre la Salernitana resta ferma a 8 all’ultimo posto in classifica.

UN PUNTO A TESTA – Il Verona reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria ospita il Cagliari in piena crisi di risultati. I padroni di casa non riescono a trovare la via della rete in una partita molto nervosa e combattuta. La squadra di Igor Tudor colleziona più occasioni degli avversari, ma sulla propria strada trova un Boris Radunovic in grande serata. Quando il portiere è battuto, sul colpo di testa di Paweł Dawidowicz ci pensa il palo a salvare gli uomini di Walter Mazzarri. Il match si chiude sullo 0-0. Il Verona si porta a 20 punti, il Cagliari va a 9 e abbandona l’ultimo posto.