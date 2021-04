Juventus, colpo da Champions League sul Napoli: il risultato

Juventus-Napoli si è chiusa pochi istanti fa: il risultato del recupero della 3ª giornata di campionato di Serie A disputatosi in contemporanea con Inter-Sassuolo

RISULTATO – Vittoria in casa per la Juventus sul Napoli. Nel recupero della terza giornata del campionato di Serie A, giocato contemporaneamente con Inter-Sassuolo, la squadra di Andrea Pirlo si è imposta per 2-0 sulla formazione partenopea. A decidere il match sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese ha segnato al 13′ del primo tempo su assist di Federico Chiesa. Al 73′ il dell’argentino su assist di Rodrigo Bentancur. Ad accorciare le distanze la rete di Lorenzo Insigne al 89′ su calcio di rigore.