Juventus, chiusa l’indagine plusvalenze fittizie: bilanci alterati!

È arrivato il comunicato della Procura di Torino che annuncia la chiusura delle indagini verso la Juventus per falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, l’accusa sostiene come un’alterazione dei bilanci.

INDAGINI CHIUSE – Si sono chiuse le indagini contro la Juventus per i reati di falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. Un’indagine che è andata a controllare sotto la lente d’ingrandimento alcuni trasferimenti imbastiti dalla società bianconera a causa di possibili plusvalenze fittizie. Un reato che si rivelerebbe ancor più grave, dal momento che si tratta di una società quotata in borsa. Secondo l’accusa – come riporta Calcio e Finanza – sarebbe avvenuta un’alterazione dei bilanci quale conseguenza di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio di diritti alle prestazioni di un elevato numero di atleti. Operazioni distoniche nel panorama nazionale.