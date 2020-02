Juventus avanti sul Brescia, Parma e Fiorentina corsare in trasferta

Nel pomeriggio della 24esima giornata in Serie A la Juventus è impegnata a Torino contro il Brescia. Il Parma affronta il Sassuolo al Mapei Stadium. La Fiorentina gioca a Marassi contro la Sampdoria.

IL REPORT – Si sono chiusi i primi tempi delle sfide del pomeriggio della 24esima giornata in Serie A. La Juventus, impegnata in casa contro il Brescia, è avanti sulla formazione lombarda: 1-0 firmato da Dybala su punizione. La squadra di Lopez in 10 per l’espulsione di Aye. Fiorentina corsara a Genova: al Marassi il punteggio è di 3-0 per gli uomini di Iachini. Ad aprire le marcature è uno sfortunato autogol di Thorsby. A fissare il punteggio sul 3-0 ci pensano Vlahovic e Chiesa su calcio di rigore. Entrambe le squadre in 10 uomini: espulsi Murru e Badelj. Parma in vantaggio sul Sassuolo: decide, al momento, la rete di Gervinho, reintegrato recentemente nella rosa dei ducali.

Juventus-Brescia 1-0

Sampdoria-Fiorentina 0-3

Sassuolo-Parma 0-1