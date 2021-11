Juventus, Arrivabene sentito per il caso plusvalenze: materiale da giustizia sportiva

Juventus nel caos dopo l’apertura dell’indagine che la vede coinvolta in un giro di plusvalenze che potrebbe creare un pericoloso precedente. In giornata è toccato all’AD Arrivabene rispondere sul caso

CASO PLUSVALENZE – Circa tre ore di audizione per l’AD bianconero Maurizio Arrivabene, sentito al Palazzo di Giustizia di Torino in quanto persona informata dei fatti. Inoltre, la FIGC ha chiesto informazioni sull’inchiesta relativa ai bilanci della Juventus e sul materiale acquisto dalla Procura di Torino. Dalle numerose intercettazioni potrebbero emergere elementi di interesse per la giustizia sportiva. L’indagine riguarda nello specifico le plusvalenze registrate nel triennio 2019-2021. A riportarlo è Sport Mediaset sul proprio sito.