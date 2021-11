Juventus, altro KO! Zapata lancia l’Atalanta alla pari con l’Inter

Termina Juventus-Atalanta, sfida iniziata alle ore 18. Altro KO per i bianconeri che non si rialzano dopo la batosta subita dal Chelsea in Champions League. A decidere è una rete di Duvan Zapata nel primo tempo. Nel finale traversa colpita da Paulo Dybala.

STADIUM SBANCATO – Altro KO per la Juventus dopo la batosta europea contro il Chelsea, a chiudere una giornata “no” iniziata con l’indagine per plusvalenze fittizie. A sbloccare il risultato in favore dell’Atalanta ci pensa il solito Duvan Zapata: errore di Alvaro Morata che favorisce la ripartenza dei bergamaschi, Djimsiti lancia il colombiano sul filo del fuorigioco e quest’ultimo insacca con una cannonata sotto la traversa. Nel secondo tempo la Juventus prova in tutti i modi a cercare di ribaltare la partita, ma la difesa dei bergamaschi regge al forcing e ai tentativi dei bianconeri. In pieno recupero Bernardeschi subisce fallo al limite dell’area e Paulo Dybala batte benissimo come suo solito, ma la palla si stampa sulla traversa prima di uscire.