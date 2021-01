Juventus a -2 prima di Inter-Benevento: Sampdoria battuta, ora la Coppa Italia

La Juventus di Pirlo non rischia nulla in casa della Sampdoria, dove lo 0-2 è il biglietto da visita inviato all’Inter prima della semifinale di andata di Coppa Italia

TRE PUNTI ESTERNI – A Genova basta un gol di Federico Chiesa al 20′ per permettere alla Juventus di portare a casa tre punti. La reazione della Sampdoria non è sufficiente per raggiungere il pareggio. E al 91′ Aaron Ramsey chiude la pratica blucerchiata. Sampdoria-Juventus finisce 0-2. Grazie a questi tre punti i bianconeri di Andrea Pirlo salgono a quota 39 punti in classifica, restando al terzo posto. A meno di un’ora dall’inizio di Inter-Benevento, il distacco dalla squadra di Antonio Conte è ridotto a due lunghezze. Prossimo impegno in Coppa Italia proprio contro l’Inter. La Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri rimane a metà classifica, decima con 26 punti.