Juventus, il -15 in classifica potrebbe non bastare: altri 5 fronti aperti – SM

La Juventus venerdì sera ha ricevuto quindici punti di penalizzazione, per la vicenda plusvalenze. Sport Mediaset aggiunge come non sia finita: per i bianconeri c’è il rischio di altre situazioni.

ALTRE PENALITÀ? – In casa Juventus i quindici punti di penalizzazione sono ritenuti solo il primo passo di una serie di possibili sentenze avverse. È quanto afferma Sport Mediaset, ritenendolo il pensiero comune in casa bianconera. Ci sono altre tappe, dopo quanto avvenuto venerdì sera. La prima è direttamente collegata, ossia il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Lì si deciderà se confermare il -15 o annullare la sentenza. Poi l’udienza del Gup di Torino per l’indagine Prisma, con alcuni dirigenti (o ex) della Juventus che rischiano il rinvio a giudizio. Quindi il potenziale processo sulle plusvalenze e, infine, le decisioni dell’UEFA e il caso della manovra stipendi. È l’ultimo punto quello che preoccupa maggiormente la Juventus, con una possibile nuova penalizzazione e una grossa ammenda. Ci sono altri due dossier aperti dalla Procura Federale, legati all’inchiesta Prisma della Procura di Torino.