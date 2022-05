Juric torna a Verona e vince: successo per il Torino con eurogol

Prima volta di Juric al Bentegodi da ex e il suo Torino batte il Verona. Al Bentegodi l’anticipo di Serie A finisce 0-1, con uno splendido gol di Brekalo nel corso del primo tempo.

SUCCESSO ESTERNO – Il Torino ritrova la vittoria nella partita più dolce per Ivan Juric: quella da ex al Bentegodi. Sconfitto 0-1 il Verona, nell’ultima casalinga per l’Hellas che si lascia così con due sconfitte di fila davanti al suo pubblico. Decide al 19’: Mergim Vojvoda serve Josip Brekalo, che punta Fabio Depaoli e con un gran destro sul palo lontano sbatte contro la traversa ed entra. A inizio ripresa lo stesso Vojvoda esce per infortunio. Torino che sale a quota 50, -2 proprio dal Verona.