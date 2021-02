Juric torna a sorridere: Verona-Parma 2-1! Dimarco ancora decisivo

Federico Dimarco Verona

Il Verona di Juric non vinceva dalla gara interna con il Napoli. Un 2-1 che porta la firma di Federico Dimarco, nonostante il terzino di proprietà dell’Inter non compaia nel tabellino dei marcatori. La sconfitta del Bentegodi inguaia il Parma di Roberto D’Aversa

DECISIVO – Il Verona di Ivan Juric torna alla vittoria dopo tre settimane di digiuno. I gialloblu battono 2-1 il Parma di Roberto D’Aversa, al Bentegodi, grazie ad un autogol di Alberto Grassi e alla rete di Antonin Barak nella ripresa. Il Parma era passato in vantaggio all’8′ del primo tempo con un rigore di Juraj Kucka, che aveva illuso i ragazzi di D’Aversa. Cinque minuti dopo, è arrivato l’autogoal di Grassi, propiziato da una conclusione di Federico Dimarco: il tiro al volo del classe ’97 sarebbe finito di poco fuori, se Grassi non l’avesse deviato accidentalmente in porta. Il terzino di proprietà dell’Inter si è reso protagonista di una prestazione molto convincente, arricchita dall’assist per il definitivo 2-1 di Barak al 61′.