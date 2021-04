Joao Mario resiste un’ora, il suo Sporting CP vince senza di lui

Joao Mario continua a guidare il campionato portoghese con lo Sporting CP. Stasera 65 minuti in campo per il giocatore di proprietà dell’Inter.

DOMINIO – Lo Sporting CP di Joao Mario continua a viaggiare in prima classe nella Primeira Liga portoghese. Dopo la pessima prestazione di giovedì (vedi report), il centrocampista di proprietà dell’Inter prova a rifarsi contro lo Sporting Braga. Stavolta rimane in campo 65 minuti, i più difficili per la sua squadra, già in dieci dopo 18 minuti (doppio giallo a Inacio). Lo Sporting CP riesce a passare in casa dello Sporting Braga solo all’83’, con gol di Matheus Nunes. In attesa del Porto (che gioca domani), i biancoverdi rimangono primi a +7 a cinque turni dal termine.