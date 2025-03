Joao Felix e la favoletta del Milan con i ‘Fab Four’, Mendes: «Ecco dove andrà»

Joao Felix non resterà al Milan in estate e il suo prestito di sei mesi finirà. Il suo agente Mendes lo manda in un altro campionato.

DA NATALE A SANTO STEFANO – La posizione di classifica del Milan è dovuta principalmente ad alcune scelte di mercato decisamente sbagliate dalla dirigenza rossonera. A gennaio, ad esempio, è arrivato il tanto osannato Joao Felix. Il portoghese, acquistato in prestito per 5 milioni di euro con l’obiettivo di arrivare tra le prime (oggi sembra complicato), a giugno farà subito le valige per andare da Milano. Il suo agente, il potentissimo Jorge Mendes, lo spedirà probabilmente al Galatasaray in Turchia. Queste le sue parole al portale turco Sporx: «Se si raggiungerà un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray». Joao Felix, trainato dalla propaganda rossonera come uno dei fab four dell’attacco di Sergio Conceicao, dunque continua con il suo girovagare. Dal Portogallo alla Spagna, passando per l’Inghilterra e l’Italia. Adesso probabilmente nel suo futuro ci sarà la Turchia. A gennaio, secondo un retroscena raccontato da Sky Sport, il suo trasferimento all’Inter sarebbe stato impedito da Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Incontrerà comunque l’Inter ad aprile nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia.