Jiangsu, Suning in cerca di acquirenti: situazione preoccupante

Suning logo

Dalla Cina giungono aggiornamenti sulla situazione relativa allo Jiangsu, club di proprietà del gruppo Suning, così come l’Inter

TWEET – Titan Sports Plus riporta aggiornamenti sul futuro dello Jiangsu. Anche questo club è di proprietà di Suning. La società cinese sarebbe in vendita, così come l’Inter. “Diverse fonti mediatiche in Cina hanno riferito che Suning sta cercando acquirenti per Jiangsu FC (ex Suning), detentore del titolo CSL (il campionato cinese, ndr). Anche il trasferimento lontano da Nanchino (la capitale della provincia di Jiangsu, dove il club ha sede sin dalla sua fondazione) è allo studio. Preoccupante la situazione dello Jiangsu FC (ex Suning), detentore del titolo CSL. A 10 giorni dalla festa di primavera, il ritiro precampionato non è ancora ripreso e i giocatori non hanno idea di quando potrebbe riprendere. La loro prima partita della stagione è la CFA Super Cup (proposta il 1° aprile)“.