Godin ha lasciato l’Inter nella scorsa stagione per accasarsi al Cagliari. In Sardegna ha faticato molto a trovare continuità di rendimento, complice anche la brutta stagione dei rossoblù. Secondo Jeda il futuro del difensore va valutato con attenzione perché è evidente il suo calo di rendimento negli ultimi mesi. Queste le parole dell’ex attaccante a “Sportitalia Mercato”.

CALO DI PRESTAZIONI – Diego Godin è reduce da una stagione tutt’altro che esaltante al Cagliari e in Copa América sta confermando le sensazioni già emerse in Serie A. Secondo Jeda, la società sarda deve valutare attentamente il futuro del difensore per evitare un’altra stagione difficile: «Il Cagliari non deve commettere quegli errori che ha commesso l’anno scorso. Deve risolvere i problemi in difesa e capire bene cosa fare con Godin. La sua situazione è un po’ come quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non si sa cosa succederà e se rimarrà. Anche in Copa América non sta fornendo grandissime prestazioni, nonostante l’Uruguay possa schierare una squadra molto forte. Godin ha perso quello che era il suo standard di prestazioni. Il Cagliari deve decidere se tenerlo o ripartire con una difesa che abbia un’autorevolezza maggiore in Serie A, perché è quello che è mancato nella scorsa stagione. Troppi gol subiti, è stato il reparto più debole della squadra». Jeda si è mostrato molto critico sull’ex centrale dell’Inter, che già sotto la gestione di Antonio Conte aveva mostrato evidenti segnali di calo.