Jahanbakhsh eurogol, Chelsea (senza gli obiettivi Inter) fermato a Brighton

Brighton-Chelsea ha aperto, assieme a Burnley-Aston Villa, la Premier League per il 2020. Senza gli obiettivi dell’Inter in campo i Blues sono stati fermati da un eurogol di Jahanbakhsh.

PARTENZA COL BOTTO – La Premier League inizia il 2020 con un pareggio fra Brighton e Chelsea (1-1) e con la vittoria per 1-2 dell’Aston Villa sul campo del Burnley. Per l’Inter occhi soprattutto sulla prima partita, dove i suoi tre obiettivi non hanno giocato. Frank Lampard non aveva inserito in distinta né Olivier Giroud né Marcos Alonso (vedi articolo), mentre Emerson Palmieri è rimasto in panchina nonostante due sole sostituzioni utilizzate su tre possibili. Il Chelsea, avanti al 10’ con un gol di capitan César Azpilicueta, ha beccato il pari su una prodezza favolosa. All’84’, dopo che Kepa Arrizabalaga aveva già salvato il risultato, l’iraniano Alireza Jahanbakhsh si è coordinato per una fantastica rovesciata e ha firmato il pari. Quello dell’attaccante, senza alcun dubbio, sarà uno dei gol più belli dell’anno appena cominciato. Difficile pensare a un miglior inizio di 2020 per quanto riguarda il calcio inglese. Alle ore 16 la Premier League prosegue con altre tre partite (fra cui il Tottenham di José Mourinho), stasera (ore 21) il big match Arsenal-Manchester United. E, viste le voci di mercato, l’Inter da qui pare osservi con attenzione Christian Eriksen e Pierre-Emerick Aubameyang.