Jacobelli: «Caso Juventus, la sanzione massima è la retrocessione!»

Xavier Jacobelli, ospite a SportMediaset, ha parlato del caso Juventus, spiegando cosa potrebbe rischiare la Vecchia Signora.

RETROCESSIONE – Xavier Jacobelli ha spiegato cosa rischia la Juventus: «Ora si attende l’udienza davanti al GUP. Dovrà decidere se avallare la richiesta di rinvio a giudizio ad Andrea Agnelli e gli altri 11 ex dirigenti della Juventus. A tutto ciò è collegato anche il meccanismo della giustizia sportiva. Avendo ricevuto gli atti della Procura di Torino, si muoverà in maniera autonoma. L’articolo 31 del codice di giustizia sportiva regola le sanzioni sulla base della acclarata determinazione di artifizi contabili che siano o non siano risultati determinanti per l’iscrizione al campionato. Qualora non fossero determinanti la sanzione andrebbe dall’ammenda ai punti di penalizzazione. Nel caso invece lo fossero la sanzione massima è la retrocessione». Per capire come si evolverà questa situazione, non si può far altro che affidarsi al tempo.