L’Italia Under-21 si arrende: doppia rimonta col Portogallo, ma perde 5-3

Portogallo-Italia 5-3 dopo i tempi supplementari nei quarti degli Europei Under-21. Gli Azzurrini rimontano da 2-0 prima e 3-1 poi, si arrendono in dieci negli ultimi minuti. Non utilizzato Pinamonti.



SEI GOL IN 90′! – L’Italia lotta ma esce subito agli Europei Under-21. È il Portogallo a passare alle semifinali, dopo un match incredibile. Al 6′ corner da destra e Dany Mota con un’incredibile rovesciata sblocca l’incontro. Il giocatore del Monza replica al 31’, quando anticipa Raoul Bellanova su sponda di Daniel Bragança e col sinistro sotto la traversa fa doppietta. Nell’ultimo minuto del primo tempo l’Italia torna in partita: palla messa in mezzo da destra, tocco sul primo palo e Tommaso Pobega devia. Clamorosa chance per pareggiare al 54’, con cross di Marco Sala per Davide Frattesi che va di testa a botta sicura: miracolo di Diogo Costa. In quattro minuti dal possibile 2-2 al 3-1, sponda del difensore Diogo Queiros per l’anticipo vincente di Gonçalo Ramos. L’Italia replica subito: al 60’ Frattesi mette in mezzo e Gianluca Scamacca accorcia. La rimonta si completa a due minuti dal 90’: gran spunto del subentrato Riccardo Sottil e perfetto anticipo d’esterno destro di Patrick Cutrone sul primo palo. Si va ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI – Cinquanta secondi e l’Italia resta in dieci: doppio giallo a Matteo Lovato per aver allargato troppo il braccio. Clamoroso: è la quinta espulsione in quattro partite degli Azzurrini, che mai hanno finito in undici questi Europei Under-21. Il Portogallo attende e sfonda al 109′, uno-due fra i subentrati Jota e Romario Barò per il destro piazzato del primo. Cutrone ha subito la palla del 4-4, ma la sua girata è a lato di pochissimo. A un minuto e mezzo dalla fine il definitivo 5-3 di Portogallo-Italia: gran dribbling di Francisco Conceiçao, figlio di Sergio, e destro vincente.