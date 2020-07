Italia, ripartenza Nazionale: otto partite in due mesi! Il calendario completo

Ripartenza anche per la Nazionale, l’Italia del ct Roberto Mancini tornerà in campo il 4 settembre contro la Bosnia, poi altre 7 volte fino al 18 novembre

CALENDARIO – Tour de force per la Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini. Definito il calendario per la ripartenza dell’Italia nel 2020. Gli azzurri torneranno a giocare il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia per poi finire il 18 novembre in trasferta contro la stessa avversario. Queste partite riguarderanno la nuova edizione della Nations League e due amichevoli precedenti a Euro 2021.

A seguire il calendario completo nel 2020 con le sedi definite per alcune gare in casa:

4 settembre 2020 (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze

7 settembre 2020 (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam

7 ottobre 2020 (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma

11 ottobre 2020 (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica

14 ottobre 2020 (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano

11 novembre 2020 (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)

15 novembre 2020 (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45)

18 novembre 2020 (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45).