Italia, Mancini sorride: negativi i 35 convocati. Attesa per Jorginho e Tonali

Mancini Italia

Sono risultati tutti negativi al Covid-19 i 35 giocatori convocati dal ct Roberto Mancini per le partite dell’Italia in Nations League

RESPONSO – Come riportato dal sito di “Sky Sport”, sono risultati tutti negativi al Covid-19 i 35 giocatori convocati dal ct dell’Italia, Roberto Mancini, per le partite di Nations League contro Bosnia Erzegovina, in programma il 4 settembre a Firenze, e contro l’Olanda, il 7 settembre ad Amsterdam. Questo l’esito dopo i tamponi e i test sierologici, a cui sono stati sottoposti i giocatori nella serata di sabato a Coverciano per poi rimanere in isolamento in stanze singole attendendo il responso. Così nella mattinata di oggi gli azzurri sono scesi in campo per i test atletici prima dell’allenamento sul campo, previsto per il pomeriggio. Si dovranno attendere invece le prossime ore per Jorginho e Tonali che si trovano in quarantena ed attendono il tampone, dopo i contatti avuti con compagni di squadra risultati positivi.