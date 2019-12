Inzaghi: “Supercoppa partita importante come con l’Inter nel 2018”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa da Riad alla vigilia della Supercoppa Italiana di domani che vedrà la Lazio sfidare la Juventus. Il tecnico biancoceleste sente l’importanza della sfida paragonandola alle altre finali che ha disputato in questi anni comprendendo anche l’ultima giornata del campionato 2017/18 contro l’Inter, decisiva per il posto in Champions League e che fu vinta dai nerazzurri allenati da Luciano Spalletti

FINALE IMPORTANZE – Inzaghi sente l’importanza della finale citando anche quella storica ultima giornata di campionato contro l’Inter che mandò i nerazzurri in Champions League: «Questa è la quarta finale in tre anni e mezzo, non so dire se sia la partita più importante. Lo era la finale di Coppa Italia con l’Atalanta, quella contro l’Inter per andare in Champions, la Supercoppa vinta col gol di Murgia. Questa squadra ora ha più certezze della prima Supercoppa, ha un valore importante perché si incontrano due squadre che stanno benissimo, veniamo da una lunga striscia e vogliamo continuare».