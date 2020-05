Inzaghi: “Scudetto Lazio? Riviverlo da allenatore sarebbe meraviglioso”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Si parla soprattutto del ventesimo anniversario dello scudetto biancoceleste (stagione 1999/00), ma c’è spazio anche per sognare col presente. La sfida a Inter e Juventus è già lanciata

AMARCORD – Quel giorno di venti anni fa fu un’emozione indimenticabile per la Lazio. Simone Inzaghi, attuale tecnico biancoceleste, fu tra i protagonisti di quell’insperato scudetto, strappato alla Juventus (sconfitta nel diluvio di Perugia) al fotofinish. Sensazioni uniche, come sottolineato dal tecnico biancoceleste, che avrebbe la ghiotta possibilità di rivincerlo da allenatore: «Sarebbe qualcosa di meraviglioso, il punto più alto di un cammino iniziato quattro anni fa e che già ci ha portato a toglierci molte soddisfazioni. Sarei orgoglioso di portare questa squadra al vertice, ma già il solo lottare per certi traguardi è una cosa straordinaria».

