Inzaghi: “Lazio da scudetto? Dobbiamo crescere giornalmente”

La Lazio batte il Brescia nella prima sfida di campionato del 2020 e sale a 39 punti in classifica, mettendo pressione a Juventus e Inter che saranno impegnate domani contro Cagliari e Napoli. Il tecnico Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Sky Sport, non vuole sentir parlare di scudetto

BISOGNA CRESCERE – Inzaghi respinge gli entusiasmi da scudetto nonostante l’ottimo periodo della sua squadra che resta vicino a Inter e Juventus in vetta alla classifica: «La Lazio è da scudetto? La nostra prima cosa è quella di cercare di crescere giornalmente. Adesso è normale che, dopo tutte queste vittorie e dopo due trofei vinti in sei mesi, ci si aspetti di più. Anche noi sappiamo che le nostre credenziali sono cresciute, noi cercheremo di andare avanti con questo ritmo sapendo che il campionato è difficile. La testimonianza è la partita di Brescia: non è stato difficile vincerla, era la prima partita del 2020 dopo due settimane di pausa e abbiamo avuto delle difficoltà. Vogliamo conquistare la Champions League, sappiamo che con questo ritmo come stiamo correndo noi stanno correndo le nostre avversarie».