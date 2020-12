Inzaghi: “Lazio-Bayern Monaco? Sarà motivo di grande stimolo”

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi Lazio

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato a caldo il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League che vedrà la sua squadra opposta ai campioni d’Europa del Bayern Monaco

UNO STIMOLO – Inzaghi non fa drammi per il sorteggio particolarmente duro: «Le squadre di prima fascia sono l’élite mondiale. Affrontiamo i campioni d’Europa e sarà un motivo di grande stimolo per tutti. Dovremo resettare, sappiamo cosa abbiamo fatto. I campioni d’Europa in carica dovranno essere un motivo di grande stimolo e crescita per arrivarci nel migliore dei modi».