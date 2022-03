Inzaghi esonerato ma è il fratello Filippo, caos Brescia: causa e vie legali!

Inzaghi non potrà continuare il suo lavoro con l’obiettivo di conquistare la Serie A. No, non si parla del Simone nerazzurro che sogna lo Scudetto bensì dell’ormai ex Filippo biancazzurro che puntava alla promozione. E a Brescia la situazione è degenerata, anche a livello legale

ESONERO ILLEGITTIMO – Non è un periodo felice quello che riguarda i fratelli Inzaghi ma sicuramente il maggiore, Filippo, al momento se la vive peggio. Calcisticamente parlando e non solo. Il Brescia, infatti, gli ha comunicato l’esonero. Annunciando allo stesso tempo l’arrivo in panchina di Eugenio Corini, suo sostituto designato. Tutto normale se non fosse che Inzaghi I è pronto ad andare in causa con la società biancazzurra, rea di non aver rispettato una clausola contrattuale. L’attuale quinto posto in classifica in Serie B non avrebbe permesso al Brescia l’esonero del suo allenatore, tutelato fino all’ottavo posto. Lo scontro Inzaghi-Brescia probabilmente andrà avanti in tribunale, dato che l’ormai ex tecnico delle Rondinelle è intenzionato ad adire le vie legali. La situazione è precitata dopo un lungo tira e molla. Almeno il minore, Simone, con l’Inter non ha tutti questi problemi. Anzi, la fiducia nel tecnico nerazzurro, nonostante tutto, è ancora intatta.