Inter, ti ricordi di Longo? Nuova avventura per l’ex bomber della Primavera

Samuele Longo, ex bomber dell’Inter Primavera, ha cambiato nuovamente casacca per la quindicesima volta in carriera. Da svincolato ha appena firmato per una squadra di seconda divisione olandese

NUOVA AVVENTURA − Samuele Longo riparte dal Dordrecht, squadra di Eerste Divisie, ovvero la seconda divisione olandese. L’ex bomber della Primavera nerazzurra, girovago di Appiano Gentile tutte le estati, ha firmato da svincolato. La sua ultima squadra era stato il Vicenza in Serie B. Per l’ex Inter si tratta della quindicesima squadra in carriera. Un record per il classe 1990.