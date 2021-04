Inter-News.it su SQUID App: notizie in tempo reale per tutte le categorie!

Inter-News.it sbarca anche sul pianeta SQUID App, che da oggi potrà aggiungere la nostra Testata Giornalistica tra le sue fonti più autorevoli sul tema sportivo, calcistico e ovviamente interista. Di seguito tutte le indicazioni necessarie e le informazioni utili per saperne di più

SQUID APP – Con grande piacere e soddisfazione possiamo annunciare di essere entrati ufficialmente nella famiglia SQUID App (Njuice AB), che nasce nel 2015 a Stoccolma, in Svezia, da un’idea di Johan Othelius, CEO e fondatore dell’omonima azienda media-tech. Ed è disponibile in tutta Europa, Italia compresa. SQUID è un’app di news media in rapida crescita che si rivolge ai più giovani, tanto da essere già stata premiata come app di notizie per Millennials. Utilizzando SQUID gli utenti possono scegliere liberamente gli argomenti preferiti, seguire le ultime notizie e interagire in modo creativo con gli articoli più interessanti. Oltre a essere gratuita, non richiede registrazione ed è facile da utilizzare. Puoi selezionare le tue fonti ed eventualmente bloccare quelle che non ritieni interessanti per il tuo sapere quotidiano. Da oggi nelle categorie “Sport” e “Calcio“, e più specificamente nella sottocategoria “Inter FC“, tra le fonti di SQUID c’è anche Inter-News.it, che si pone come obiettivo quello di informare sulle vicende nerazzurre tutti gli utenti che già si interfacciano con questa nuova realtà e con tutti quelli che lo faranno a breve. L’applicazione è disponibile gratuitamente per device Apple su App Store e per device Android su Google Play Store, oltre che su Huawei App Gallery, essendo anche fornitore di notizie per Huawei Assistant e Huawei Browser. Inoltre, è possibile visitare il sito web (www.squidapp.co), su cui poter trovare maggiori informazioni. Inter-News.it e SQUID App da oggi insieme.