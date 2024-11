Infortunio Vlahovic, emergenza Juventus in attacco? L’esito degli esami!

Ansia in casa Juventus per Dusan Vlahovic: arriva l’esito degli esami dopo l’infortunio con la Serbia. Ecco quando dovrebbe restare fuori l’attaccante.

L’ESITO – La sosta per le Nazionali miete un’altra vittima. Questa volta si tratta di Dusan Vlahovic, che ha riscontato un problema fisico vestendo la maglia della Serbia. La Juventus, subito in apprensione, ha fatto sottoporre il calciatore agli esami strumentali questa mattina. L’esito è appena stato diramato dal club bianconero con un comunicato ufficiale sul quale si legge: «A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente».

Vlahovic lascia la Juventus nei guai? Le novità sull’infortunio

LE CONSEGUENZE – Di fatto, dunque, niente di davvero troppo preoccupante per Valhaovic, che sembra poter recuperare dall’infortunio in tempi piuttosto brevi. Ovviamente il serbo non potrà essere a disposizione per Milan-Juventus di sabato prossimo, lasciando così Thiago Motta in una grave emergenza offensiva. Con le assenze in attacco, infatti, restano nella lista dell’ex mister del Bologna solo Yildiz, Weah e Mbangula. Da capire nei prossimi giorni, poi, se l’infortunio lascerà fuori Vlahovic solo per la sfida di San Siro o anche per le successive sfide bianconere. In programma la prossima settimana c’è anche il match di Champions League in trasferta contro l’Aston Villa. Non manca la preoccupazione sul fronte infortuni anche in casa Inter.